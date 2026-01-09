केरल के सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मामले में मुख्य पुजारी गिरफ्तार

सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी के मामले में SIT ने मुख्य पुजारी को गिरफ्तार किया

लेखन गजेंद्र 03:38 pm Jan 09, 202603:38 pm

क्या है खबर?

केरल के सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) ने शुक्रवार को मुख्य पुजारी (तंत्री) कंदारारू राजीवरू को गिरफ्तार किया है। मातृभूमि के मुताबिक, उन्हें तड़के साढ़े 4 बजे एच वेंकटेश के नेतृत्व वाली टीम ने गिरफ्तार किया और तिरूवनन्तपुरम स्थित SIT कार्यालय में पूछताछ के लिए लेकर आए। जांच दल ने पूर्व पुजारी और व्यवसायी उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के आधार पर उनको हिरासत में लिया है।