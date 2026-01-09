सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी के मामले में SIT ने मुख्य पुजारी को गिरफ्तार किया
क्या है खबर?
केरल के सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) ने शुक्रवार को मुख्य पुजारी (तंत्री) कंदारारू राजीवरू को गिरफ्तार किया है। मातृभूमि के मुताबिक, उन्हें तड़के साढ़े 4 बजे एच वेंकटेश के नेतृत्व वाली टीम ने गिरफ्तार किया और तिरूवनन्तपुरम स्थित SIT कार्यालय में पूछताछ के लिए लेकर आए। जांच दल ने पूर्व पुजारी और व्यवसायी उन्नीकृष्णन पोट्टी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के आधार पर उनको हिरासत में लिया है।
जांच
जांच में क्या पता चला?
रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में पता चला कि पद्मकुमार और अन्य लोगों ने बयान दिया है कि तांत्री राजीवरू ही उन्नीकृष्णन को सबरीमाला लेकर आए थे, जिससे चोरी में उनकी संलिप्तता का पता चलता है। उनको शुक्रवार सुबह पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि तांत्री को उन्नीकृष्णन द्वारा की गई चोरी की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने यह बात छिपाई। आरोप है कि उनको इसमें मिलीभगत का फायदा भी हो सकता है।
जांच
उन्नीकृष्णन पोट्टी है मुख्य आरोपी
भगवान अय्यपा के पवित्र मंदिर में चोरी की घटना वर्ष 2019 से जुड़ी है। मंदिर के दरवाजे समेत 40 किलोग्राम से अधिक सोने की प्लेटिंग और मरम्मत का काम उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपा गया था। आरोप है कि उसने चेन्नई की कंपनी से काम करवाया, लेकिन सोने की मात्रा कम हो गई। केरल हाई कोर्ट ने सितंबर 2025 में SIT गठित की, जिसके बाद चोरी की परते खुलीं। मामले में कुल 9 आरोपी हैं, जिसमें उन्नीकृष्णन मुख्य आरोपी है।