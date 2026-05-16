केरल कक्षा 12वीं के नतीजे 22 मई को, सबसे पहले ऐसे देखें
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केरल का DHSE 22 मई को प्लस टू (कक्षा 12) के नतीजे जारी करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही ये नतीजे ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए, जिन छात्रों ने यह परीक्षा दी है, वे अपना रोल नंबर और जन्मतिथि पहले से तैयार रखें ताकि नतीजों को आसानी से देखा जा सके।
नतीजे ऑनलाइन देखें, गलतियों की रिपोर्ट करें
अपने नतीजे देखने के लिए छात्र keralresults.nic.in, dhsekerala.gov.in और results.kite.kerala.gov.in जैसी आधिकारिक वेबसाइटों पर जा सकते हैं। इसके अलावा, डिजिलॉकर, PRD लाइव, IXAMS-केरल, सफलम ऐप्स या SMS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोविजनल मार्कशीट में कोई गड़बड़ी दिखती है, तो तुरंत अपने स्कूल या DHSE अधिकारियों से संपर्क करें ताकि उसमें सुधार हो सके।