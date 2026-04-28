मध्य प्रदेश: 155 बच्चों की हिरासत पर गंभीर भेदभाव के आरोप
हाल ही में मध्य प्रदेश के कटनी में रेलवे पुलिस ने बिहार के 155 बच्चों और 8 शिक्षकों को हिरासत में लिया था। ये सभी महाराष्ट्र और कर्नाटक के स्कूलों और मदरसों में पढ़ाई के लिए जा रहे थे। पुलिस को इन 6 से 15 साल के बच्चों पर बाल मजदूरी का शक हुआ, जिसके बाद उन्हें दो हफ्ते तक शेल्टर होम में रखा गया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।
माता-पिता ने मुस्लिम भेदभाव का आरोप लगाया
बच्चों के माता-पिता का आरोप है कि उनके बच्चों को केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे मुस्लिम समुदाय से आते हैं। वे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और उन्हें हुई मानसिक व आर्थिक परेशानी के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बाल तस्करी से जुड़े अलर्ट के आधार पर कार्रवाई की थी। हालांकि, इस घटना से उन छात्रों को खास तौर पर निशाना बनाए जाने पर सवाल खड़े हो गए हैं, जो सिर्फ शिक्षा हासिल करने के लिए यात्रा कर रहे थे। फिलहाल, इस मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है और परिजन दोषियों की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं।