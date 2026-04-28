मध्य प्रदेश: 155 बच्चों की हिरासत पर गंभीर भेदभाव के आरोप

माता-पिता ने मुस्लिम भेदभाव का आरोप लगाया

बच्चों के माता-पिता का आरोप है कि उनके बच्चों को केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे मुस्लिम समुदाय से आते हैं। वे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और उन्हें हुई मानसिक व आर्थिक परेशानी के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने बाल तस्करी से जुड़े अलर्ट के आधार पर कार्रवाई की थी। हालांकि, इस घटना से उन छात्रों को खास तौर पर निशाना बनाए जाने पर सवाल खड़े हो गए हैं, जो सिर्फ शिक्षा हासिल करने के लिए यात्रा कर रहे थे। फिलहाल, इस मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है और परिजन दोषियों की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं।