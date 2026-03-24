कश्मीरी अलगावादी आसिया अंद्राबी को UAPA मामले में आजीवन कारावास की सजा, जानिए पूरा मामला

आरोप

तीनों पर क्या है आरोप?

दिल्ली की विशेष अदालत ने तीनों को UAPA की कई धाराओं में दोषी पाया है, जिसमें धारा 18 और 38 भी शामिल है। ये साजिश और आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित है। साथ ही, इन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की उन धाराओं के तहत भी दोषी ठहराया गया था जिनमें आपराधिक साजिश रचने और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है। आरोप है कि तीनों अलगाववादी विचारधारा को बढ़ाने, समर्थन जुटाने और क्षेत्र अस्थिर करने में शामिल थीं।