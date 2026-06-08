कश्मीर से लद्दाख के बीच दूरी होगी कम, जोजिला सुरंग का काम 9 जून तक पूरा

कश्मीर से लद्दाख के बीच दूरी होगी कम, जोजिला सुरंग का काम 9 जून तक पूरा

लेखन गजेंद्र 10:53 am Jun 08, 202610:53 am

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले ऐतिहासिक जोजिला सुरंग का काम अपने अंतिम पायदान पर पहुंच गया है। मंगलवार 9 जून को 13.15 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग का आखिरी 'ब्रेकथ्रू' होगा, जिससे सुरंग के कश्मीर और लद्दाख के सिरे आपस में जुड़ जाएंगे। समुद्र से 11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रहा सुरंग बालटाल (सोनमर्ग) और मीनामर्ग (द्रास और कारगिल) के बीच में स्थित है। सुरंग के शुरू होने से भारत की सामरिक शक्ति काफी हद तक बढ़ेगी।