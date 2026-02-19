LOADING...
करणी सेना कार्यकर्ता ने राहुल गांधी समेत 25 कांग्रेस सांसदों को गोली मारने की धमकी दी
लेखन गजेंद्र
Feb 19, 2026
04:58 pm
क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के 25 सांसदों को करणी सेना के एक कार्यकर्ता ने खुलेआम घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दी है। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने धमकी देने वाले का वीडियो एक्स पर साझा किया है। उन्होंने वीडियो साझा कर लिखा, 'पूरा RSS-भाजपा तंत्र एक गोडसे फैक्ट्री है। तथाकथित करणी सेना द्वारा राहुल गांधी और 25 सांसदों के खिलाफ दी गई धमकी एक सुनियोजित और कपटपूर्ण साजिश का हिस्सा है।'

धमकी

वीडियो में क्या बोल रहा है करणी सेना का कार्यकर्ता?

गले में भाजपा का पटका पहने कार्यकर्ता वीडियो में बोला, "जय महाकाल, जय ओम बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से संसद में 25 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ गाली-गलौज की है, उससे भाजपा और करणी सेना कार्यकर्ताओं में रोष है। दोबारा ऐसी घटना हुई तो सांसदों के घर में तोड़फोड़ करेंगे। राहुल गांधी के आदेश पर ये घटना हुई है। राहुल कान खोलकर सुन ले। दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुसकर गोली मारेंगे।"

धमकी

गोली मारने का जिम्मेदार प्रशासन होगा

कार्यकर्ता ने आगे कहा, "राहुल को गोली मारने का जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से कोई लेना-देना नहीं है। बाकी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू जी का जो बयान आया है, उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर उन 25 सांसदों की गिरफ्तारी होती है, तो ठीक, वरना हम एक-एक करके सभी को गोलियां मारेंगे। चाहे मुझे जेल हो जाए।"

ट्विटर पोस्ट

करणी सेना के कार्यकर्ता का बयान

गिरफ्तार

धमकी देने वाला कोटा से गिरफ्तार

दैनिक भास्कर के मुताबिक, आरोपी का नाम राज अमेरा है, जो राजस्थान में कोटा शहर के उद्योग नगर का रहने वाला है। उसे 3 दिन पहले ही करणी सेना ने संभागीय प्रवक्ता बताया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसने भास्कर से बताया कि उसे वीडियो की कोई जानकारी नहीं है और विपक्ष ने फर्जी अकाउंट से यह वीडियो वायरल किया है। उन्होंने कहा कि वह सनातन से जुड़े हैं और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं।

विवाद

क्या है ओम बिरला से जुड़ा विवाद?

बिरला राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे थे, जिसको लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। इसके बाद 11 फरवरी को भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस के 20-25 सांसद अध्यक्ष बिरला के कक्ष में घुस गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद विपक्ष बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। खेड़ा का आरोप है कि रिजिजू ने गलत बयानबाजी से देश को गुमराह कर राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा को वैध ठहराने का सुनियोजित अभियान चलाया है।

