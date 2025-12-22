कर्नाटक: दलित युवक से विवाह करने पर पिता ने गर्भवती बेटी की पीट-पीटकर हत्या की

कर्नाटक के धारवाड़ जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने दलित युवक से विवाह करने पर अपनी गर्भवती बेटी की हत्या कर दी। घटना हुब्बली तालुक के इनापुर गांव की है। मृतक युवती मान्या पाटिल है, जो 7 महीने की गर्भवती थी। उसके पिता की पहचान प्रकाश गौड़ा पाटिल के रूप में हुई है। पाटिल परिवार ने पहले भी मान्या और उसके पति विवेकानंद डोड्डामनी को मारने की साजिश रची थी।

हत्या शादी कर गांव से चले गए थे मान्या और विवेकानंद पुलिस ने बताया कि मान्या और विवेकानंद ने 8 महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी। गांव में विरोध के बाद दोनों हावेरी जिले में रह रहे थे। सात महीने बाद उन्हें लगा कि विरोध कम हो गया तो वे इनापुर गांव लौट आए, लेकिन उनके गांव जाने से मान्या के परिवार का गुस्सा बढ़ गया। उस दौरान प्रकाश गौड़ा पाटिल, रिश्तेदार वीरनगौड़ा पाटिल और भाई अरुण गौड़ा उर्फ आकाश गौड़ा ने विवेकानंद के परिवार पर तलवार से हमला किया था।

साजिश कैसे रची हत्या की साजिश? इस बीच रविवार को भी पाटिल परिवार ने विवेकानंद औऱ मान्या की हत्या की साजिश रची। विवेकानंद के पिता सुभाष डोड्डामनी को ट्रैक्टर से टक्कर मारी गई, जिसके बाद विवेकानंद अपने पिता को देखने घर से बाहर चला गया। तब घर में मान्या अपनी सास रेणव्वा के साथ अकेली थी। मौका पाकर प्रकाश गौड़ा वहां पहुंचा और लोहे की पाईप से बेटी मान्या और उनकी सास को पीट दिया। गंभीर चोटों के कारण मान्या की मौत हो गई।

