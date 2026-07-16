कर्नाटक: डॉक्टर पति की हत्या; बेटे को चाकू मारा, शव के पास मोबाइल चलाती दिखी पत्नी
क्या है खबर?
कर्नाटक के धारवाड़ जिले में एक वारदात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहां बुधवार को एक महिला चिकित्सक प्रियंका ने अपने 45 वर्षीय डॉक्टर पति किरण होन्नावर की घर के अंदर हत्या कर दी और अपने 8 वर्षीय बेटे को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। जब घटना का वीडियो सामने आया, तो दिखा कि डॉक्टर प्रियंका बिस्तर पर अपने पति के शव के पास बैठकर मोबाइल फोन चला रही थी।
वारदात
डॉक्टर दंपति अपने बच्चे के साथ रहते थे
किरण चिरायु अस्पताल में एनेस्थेटिस्ट थे और उनकी पत्नी प्रियंका गड्डहल्ली नेत्र विशेषज्ञ हैं। दोनों अपने 8 वर्षीय बेटे के साथ कर्नाटक यूनिवर्सिटी रोड स्थित रांका स्टेलो अपार्टमेंट्स में छठे मंजिल पर रहते थे।
पुलिस ने बताया कि किरण के रिश्तेदारों और दोस्तों ने मंगलवार रात और फिर बुधवार सुबह फोन किया, तो प्रियंका ने फोन उठाकर बताया कि वह आराम कर रहे हैं। बाद में बताया कि वह ड्यूटी पर हैं।
महिला लगातार फोन पर बात टाल रही थीं।
जांच
परिवार के लोगों ने दी पुलिस को सूचना
डॉक्टर प्रियंका के लगातार टालमटोल भरे जवाब के बाद किरण के परिवार की उनसे बात नहीं हो सकी तो वे खुद अपार्टमेंट पहुंच गए।
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, परिजन जब फ्लैट में गए तो किरण को खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ा देखा और बच्चा दूसरे कमरे में घायल पड़ा था। इस दौरान प्रियंका किरण के शव के बगल में बैठकर मोबाइल चला रही थी।
उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। उन्होंने पर पहुंचकर स्थिति संभाली।
जांच
बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, महिला हिरासत में
पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चे को पहले मृत समझा जा रहा था, लेकिन उसकी सांस चल रही थी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
हालांकि, पति की चाकू के वार से मौत हो चुकी थी। उनके गर्दन पर घाव थे।
पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।
पुलिस को घर में किसी संदिग्ध के दाखिल होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वारदात को प्रियंका ने अंजाम दिया है।
जांच
हत्या का कारण क्या है?
पुलिस ने बताया कि प्रियंका ने अपने बेटे को भी जान से मारने का प्रयास किया था, लेकिन वह बच गया है। महिला ने वारदात को अंजाम देने के बाद खुद को इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाया था।
पुलिस ने बताया कि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन इसके पीछे घरेलू विवाद को प्रथम दृष्टया कारण माना जा रहा है।
पुलिस किरण के परिवार से भी बात कर रही है।