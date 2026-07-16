कर्नाटक: डॉक्टर पति की हत्या; बेटे को चाकू मारा, शव के पास मोबाइल चलाती दिखी पत्नी

किरण चिरायु अस्पताल में एनेस्थेटिस्ट थे और उनकी पत्नी प्रियंका गड्डहल्ली नेत्र विशेषज्ञ हैं। दोनों अपने 8 वर्षीय बेटे के साथ कर्नाटक यूनिवर्सिटी रोड स्थित रांका स्टेलो अपार्टमेंट्स में छठे मंजिल पर रहते थे।

पुलिस ने बताया कि किरण के रिश्तेदारों और दोस्तों ने मंगलवार रात और फिर बुधवार सुबह फोन किया, तो प्रियंका ने फोन उठाकर बताया कि वह आराम कर रहे हैं। बाद में बताया कि वह ड्यूटी पर हैं।

महिला लगातार फोन पर बात टाल रही थीं।