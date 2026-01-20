किस मामले में फंसे कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक रामचंद्र राव? होना पड़ा निलंबित
क्या है खबर?
कर्नाटक में नागरिक अधिकार प्रवर्तन के पुलिस महानिदेशक (DGP) के रामचंद्र राव को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया है। उनका एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद सरकार ने यह कार्रवाई की। वीडियो में रामचंद्र राव एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे हैं, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। निलंबन की कार्रवाई से पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वायरल वीडियो के जांच के आदेश दिए थे।
कार्रवाई
कर्नाटक सरकार ने क्या कहा?
कर्नाटक सरकार ने पत्र जारी कर बताया, "न्यूज चैनलों और मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाए गए वीडियो से पता चला है कि DGP रामचंद्र राव ने गलत काम किया है, जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए ठीक नहीं और इससे सरकार को भी शर्मिंदगी हो रही है। मामले की सरकार जांच कर रही है और प्रथम दृष्टया राव को निलंबित करना जरूरी है।" सरकार ने कहा कि जांच लंबित रहने तक राव तत्काल प्रभाव से निलंबित होंगे और मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
घटना
क्या है वायरल वीडियो का मामला?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में राव को कार्यालय के अंदर कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है। वीडियो में महिलाएं उनके नजदीक खड़ी हैं और राव पुलिस वर्दी में उनको चूमते और गले लगते दिख रहे हैं। वीडियो में सभी महिलाएं अलग कपड़ो में है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं कि सभी महिलाएं एक हैं या एक से अधिक हैं। राव ने आरोपों को सिरे से खारिज किया और वीडियो को फर्जी बताया है।
पहचान
कौन हैं DGP के रामचंद्र राव?
राव (59) 1993 बैच के IPS अधिकार हैं। उनको सितंबर 2023 में नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के DGP के पद पर पदोन्नत किया गया था और उन्होंने अक्टूबर 2023 में पदभार ग्रहण किया था। DGP बनने से पहले वे कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। राव ने दक्षिणी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) के रूप में भी कार्य किया है। वे जुलाई में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
विवाद
पहले भी विवाद में घिरे हैं राव
राव पहले भी विवाद से घिरे रहे हैं। वे कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव के सौतेले पिता हैं। पिछले साल मार्च 2025 को रान्या को राजस्व खुफिया निदेशालय ने दुबई से 14.2 किलोग्राम सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। वह जेल में हैं। तब राव को निलंबित किया गया था। 2014 में IGP रहते हुए केरल के 4 व्यापारियों से 2.27 करोड़ रुपये जब्ती का आरोप पुलिस पर लगा था और कागज पर 20 लाख दिखाए गए थे।