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बेंगलुरु में पत्थर की खदान में चट्टान गिरने से कई मजदूर दबे, 7 की मौत
बेंगलुरु में पत्थर की खदान में चट्टान गिरने से कई मजदूर दबे

बेंगलुरु में पत्थर की खदान में चट्टान गिरने से कई मजदूर दबे, 7 की मौत

लेखन गजेंद्र
Jul 02, 2026
11:39 am
क्या है खबर?

कर्नाटक के दक्षिण बेंगलुरु में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां पत्थर की खदान में एक बड़ा चट्टान गिरने से कई मजदूर दब गए, जिसमें 7 की मौत की खबर सामने आई है। हादसा सुबह लगभग 6:30 बजे बेंगलुरु दक्षिण तालुक के मदपट्टाना गांव के पास कावेरी कंपनी की क्रशर खदान में हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस और बचाव दल के कर्मचारी पहुंच गए। घटना के समय करीब 18 मजदूर मौके पर मौजूद थे।

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मजदूरों ने गुरुवार को अपनी नियमित शिफ्ट शुरू ही की थी कि पत्थर तोड़ने वाली खदान के ऊपरी हिस्से से चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे काम कर रहे लोगों पर गिर गया। बताया जा रहा है कि जब मजदूर खदान के गड्ढे में थे, तभी एक्सकेवेटर मशीन का उपयोग किया गया, जिससे चट्टान का हिस्सा उनके ऊपर गिरा। चट्टान करीब 40 फीट की ऊंचाई से मजदूरों पर गिरे थे।

जांच

असम और बिहार के रहने वाले हैं मजदूर

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल मलबे को हटाने का काम जारी रखे हुए हैं। आशंका है कि कई और मजदूर चट्टानों के नीचे फंसे हो सकते हैं। मृतक मजदूर बिहार और असम के मूल निवासी बताए जा रहे हैं। उनके परिवारों को सूचित किया जा रहा है। चट्टान गिरने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है कि खदान में किसी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन हुआ था या नहीं।

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ट्विटर पोस्ट

घटना के बाद मौके पर बचाव कार्य

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