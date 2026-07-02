बेंगलुरु में पत्थर की खदान में चट्टान गिरने से कई मजदूर दबे

बेंगलुरु में पत्थर की खदान में चट्टान गिरने से कई मजदूर दबे, 7 की मौत

लेखन गजेंद्र 11:39 am Jul 02, 202611:39 am

क्या है खबर?

कर्नाटक के दक्षिण बेंगलुरु में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां पत्थर की खदान में एक बड़ा चट्टान गिरने से कई मजदूर दब गए, जिसमें 7 की मौत की खबर सामने आई है। हादसा सुबह लगभग 6:30 बजे बेंगलुरु दक्षिण तालुक के मदपट्टाना गांव के पास कावेरी कंपनी की क्रशर खदान में हुआ है। घटना की सूचना पर पुलिस और बचाव दल के कर्मचारी पहुंच गए। घटना के समय करीब 18 मजदूर मौके पर मौजूद थे।