बेंगलुरु: पड़ोसी ने व्हीलचेयर पर बैठे पति के सामने महिला की हत्या की, सोना लूटा
क्या है खबर?
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मानवता को शर्मशार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक 69 वर्षीय महिला का सोना लूटने के लिए उसकी हत्या कर दी। महिला शोभा ब्रेन स्ट्रोक से जूझ रहे अपने पति रंगनाथ की पिछले 15 साल से अकेले सेवा कर रही थी। दंपति के कोई संतान नहीं थे। पुलिस ने आरोपी शिवकुमार (36) को वारदात के 6 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है।
घटना
घर में पानी मांगने के बहाने घुसा था आरोपी
पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु के बाहरी नेलमंगला में शोभा अपने पति के साथ हीरापुर के कोटे बीड़ी में रहती थीं। बुधवार सुबह वे सैर से घर लौटे थे। तभी पड़ोस में रहने वाले थोक दुकानदार शिवकुमार ने पानी मांगने के बहाने उनके घर में घुस गया। उसने शोभा के गले और कान में सोने के आभूषण देखे। इसके बाद उसने रंगनाथ के सामने शोभा की गला घोंटकर हत्या कर दी और सारे आभूषण लेकर फरार हो गया।
जांच
8 लाख रुपये के कर्ज में डूबा है आरोपी
घटना की जानकारी तब हुई, जब रंगनाथ को फिजियोथेरेपी के लिए चिकित्सक उनके घर पहुंचे। रंगनाथ अपनी व्हीलचेयर पर थे, जबकि उनकी पत्नी जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थीं। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद CCTV फुटेज और तकनीक की मदद से आरोपी को 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया कि ऊसके ऊपर 8 लाख रुपये का कर्ज था, जिसके लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की वजह से अब रंगनाथ बेसहारा हो गए हैं।