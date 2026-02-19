बेंगलुरु में पड़ोसी ने व्हीलचेयर पर बैठे पति के सामने महिला की हत्या की

बेंगलुरु: पड़ोसी ने व्हीलचेयर पर बैठे पति के सामने महिला की हत्या की, सोना लूटा

लेखन गजेंद्र 04:55 pm Feb 19, 202604:55 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मानवता को शर्मशार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक 69 वर्षीय महिला का सोना लूटने के लिए उसकी हत्या कर दी। महिला शोभा ब्रेन स्ट्रोक से जूझ रहे अपने पति रंगनाथ की पिछले 15 साल से अकेले सेवा कर रही थी। दंपति के कोई संतान नहीं थे। पुलिस ने आरोपी शिवकुमार (36) को वारदात के 6 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है।