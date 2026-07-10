कर्नाटक के कलबुर्गी और बेंगलुरु में स्कूली छात्रावास में खाना खाने के बाद छात्र बीमार पड़े

कर्नाटक के कलबुर्गी और बेंगलुरु में स्कूली छात्रावास में खाना खाने के बाद छात्र बीमार पड़े

लेखन गजेंद्र 01:58 pm Jul 10, 202601:58 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के कलबुर्गी और बेंगलुरु के अलग-अलग स्कूली छात्रावासों में खाना खाने के बाद छात्रों के बीमार होने की खबर सामने आई है। कलबुर्गी जिले में गुरुवार को दंडोती गांव के एक सरकारी छात्रावास में भोजन करने के बाद 15 से अधिक छात्र बीमार पड़ गए। छात्रों ने खाना खाने के तुरंत बाद उल्टी और पेट दर्द की शिकायत की थी। छात्रों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।