कन्नूर के दलित छात्र की मौत मामले में सामने आया CCTV फुटेज, मौत से पहले प्रधानाचार्य के कमरे में था नितिन राज देश Apr 18, 2026

कन्नूर में दलित छात्र नितिन राज की मौत की जांच में अब नए CCTV फुटेज अहम हिस्सा बन गए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि नितिन प्रिंसिपल के ऑफिस में थे और काफी परेशान लग रहे थे।

दरअसल, उन्हें बार-बार लोन रिकवरी के लिए फोन आ रहे थे, जिस वजह से उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया था। नितिन ने अपनी परेशानी भी बताई, लेकिन लोन वसूलने वाले एजेंट ने कॉन्टैक्ट नंबर हटाने से मना कर दिया, जब तक कि पूरा लोन चुकाया न जाए। जांचकर्ता अब इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देख रहे हैं ताकि समझ सकें कि आखिर क्यों वह इतना बेचैन हुआ और कॉलेज की इमारत से नीचे गिर गया।