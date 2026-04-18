कन्नूर के दलित छात्र की मौत मामले में सामने आया CCTV फुटेज, मौत से पहले प्रधानाचार्य के कमरे में था नितिन राज
कन्नूर में दलित छात्र नितिन राज की मौत की जांच में अब नए CCTV फुटेज अहम हिस्सा बन गए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि नितिन प्रिंसिपल के ऑफिस में थे और काफी परेशान लग रहे थे।
दरअसल, उन्हें बार-बार लोन रिकवरी के लिए फोन आ रहे थे, जिस वजह से उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया था। नितिन ने अपनी परेशानी भी बताई, लेकिन लोन वसूलने वाले एजेंट ने कॉन्टैक्ट नंबर हटाने से मना कर दिया, जब तक कि पूरा लोन चुकाया न जाए। जांचकर्ता अब इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देख रहे हैं ताकि समझ सकें कि आखिर क्यों वह इतना बेचैन हुआ और कॉलेज की इमारत से नीचे गिर गया।
पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप जोड़ा
अधिकारी अब जातिगत उत्पीड़न के दावों और लोन ऐप के बढ़ते दबाव की भी जांच कर रहे हैं। नितिन के पिता राजन की शिकायत के बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप जोड़ा और साथ ही एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम भी लागू कर दिया। इस मामले में आरोपी दो शिक्षकों ने जमानत के लिए अर्जी दी है। उन्होंने नितिन की मौत में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। एक विशेष जांच टीम अब कथित भेदभाव और वित्तीय तनाव, दोनों पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है, जो इस दुखद घटना का कारण बने हो सकते हैं।