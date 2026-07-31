इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने 'काला दिन' कहकर खुद को जमानत के मामले की सुनवाई से अलग किया
इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कुछ जमानत के मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने बताया कि जब उनके फैसलों पर सुनवाई चल रही थी, तभी कुछ लोग उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे।
न्यायमूर्ति पहल ने इसे 'अदालत के इतिहास का काला दिन' बताया और जोर देकर कहा कि ऐसी कोशिशें न सिर्फ अदालती आजादी के लिए खतरा हैं, बल्कि इनसे जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर होता है।
जज ने मामलों को ट्रांसफर करने की मांग की
न्यायमूर्ति पहल का कहना है कि किसी भी जज को प्रभावित करने की छोटी सी भी कोशिश कानून के राज को कमजोर करती है। इससे निष्पक्षता पर सवाल उठने लगते हैं। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से इन मामलों को किसी दूसरे पीठ में भेजने का अनुरोध किया, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और पक्षपात का कोई सवाल न उठे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कानूनी व्यवस्था में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए अदालती गरिमा की रक्षा करना बेहद जरूरी है।