इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने 'काला दिन' कहकर खुद को जमानत के मामले की सुनवाई से अलग किया

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कुछ जमानत के मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने बताया कि जब उनके फैसलों पर सुनवाई चल रही थी, तभी कुछ लोग उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे।

न्यायमूर्ति पहल ने इसे 'अदालत के इतिहास का काला दिन' बताया और जोर देकर कहा कि ऐसी कोशिशें न सिर्फ अदालती आजादी के लिए खतरा हैं, बल्कि इनसे जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर होता है।