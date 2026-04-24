दिल्ली में स्टेरॉयड का जखीरा जब्त, सेहत से खिलवाड़ का बड़ा अड्डा बेनकाब

हजारों स्टेरॉयड की जब्ती

छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने हजारों की संख्या में स्टेरॉयड की गोलियां, SARMs कैप्सूल और भारी मात्रा में एक्सपायर्ड प्रोटीन पाउडर जब्त किए।

FSSAI के मुताबिक, जब्त किए गए सामान में 85 किलो प्रोटीन और क्रिएटिन के साथ-साथ 45 किलो एक्सपायर्ड सप्लीमेंट्स भी शामिल थे। FSSAI ने इस कार्रवाई को लेकर कहा, "यह उन पदार्थों के वितरण के खिलाफ हमारी तुरंत प्रतिक्रिया है, जिनसे भारतीय खेलों की विश्वसनीयता और आम लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। हम खिलाड़ियों और आम जनता को अनाधिकृत और असुरक्षित उत्पादों से बचाने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं।"