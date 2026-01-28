जिम कॉर्बेट पार्क में बाघ देखने की मची होड़, चालकों के पर्यटकों को बैठाकर जीप दौड़ाई

चिंता

चालकों पर प्रतिबंध लगाया गया

यह वीडियो 13 जनवरी, 2026 का बताया जा रहा है, जो उत्तराखंड के एक पत्रकार अजित सिंह राठी ने एक्स पर मंगलवार को साझा किया है। उन्होंने वीडियो साझा कर बताया कि पर्यटकों से भरी जीप को चालक किसी भी संभावित हादसे को नजरअंदाज करके गलाकाट प्रतियोगिता में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कॉर्बेट निदेशक साकेत बडोला ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जांच पूरी होने तक दौड़ रही गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।