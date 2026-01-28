जिम कॉर्बेट पार्क में बाघ देखने की मची होड़, चालकों के पर्यटकों को बैठाकर जीप दौड़ाई
उत्तराखंड के रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें जीप चालकों के बीच बाघ देखने के लिए होड़ मचती दिख रही है। वीडियो में दिख रहा है कि पार्क के अंदर पर्यटकों को साथ ले जाने के लिए अधिकृत जीप चालक इधर-उधर तेज रफ्तार में वाहन को भगा रहे हैं। इस दौरान बाघ आगे जाते दिख रहे हैं और जीप धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
चालकों पर प्रतिबंध लगाया गया
यह वीडियो 13 जनवरी, 2026 का बताया जा रहा है, जो उत्तराखंड के एक पत्रकार अजित सिंह राठी ने एक्स पर मंगलवार को साझा किया है। उन्होंने वीडियो साझा कर बताया कि पर्यटकों से भरी जीप को चालक किसी भी संभावित हादसे को नजरअंदाज करके गलाकाट प्रतियोगिता में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कॉर्बेट निदेशक साकेत बडोला ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जांच पूरी होने तक दौड़ रही गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
ये वीडियो विगत 13 जनवरी का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का है, टाइगर को देखने के लिए पर्यटकों से भरी गाड़ियों के बीच रफ़्तार की गलाकाट प्रतिस्पर्धा देखिए, कोई भी हादसा जो सकता था।— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) January 27, 2026
कॉर्बेट निदेशक साकेत बडोला ने मामले की जाँच बैठाते हुए जाँच पूरी होने तक दौड़ रही गाड़ियों को प्रतिबंधित… pic.twitter.com/85gvXmeLJC
जीप चालकों को होती है नियमों की जानकारी
देशभर के उन राष्ट्रीय उद्यानों में, जहां पर्यटकों को घूमने की अनुमति है, वहां जंगल की सैर के लिए राज्य सरकार की ओर से जीप और गाइड अधिकृत किए जाते हैं। जीप चालकों को न केवल लाइसेंस दिया जाता है, बल्कि उनसे जंगल और पशुओं को लेकर संवेदनशील होने की उम्मीद की जाती है और वे जंगल के नियम से परिचित भी होते हैं। जिम कॉर्बेट के वीडियो लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी देखी जा रही है।