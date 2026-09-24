जमशेदपुर में सड़क हादसे में झारखंड कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडे सिंह की बेटी समेत 4 की मौत

जमशेदपुर में खड़ी ट्रक से टकराई कार, झारखंड कैबिनेट मंत्री की बेटी समेत 4 की मौत

लेखन गजेंद्र 01:01 pm Sep 24, 202601:01 pm

क्या है खबर?

झारखंड के जमशेदपुर में गुरुवार तड़के एक कार मरीन ड्राइव पर खड़ी ट्रक से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में एक झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की बेटी तृषा भी शामिल हैं। हादसा सोनारी थाना क्षेत्र में तड़के 3 बजे हुआ है। घटना के समय सफेद स्विफ्ट कार में 4 लोग सवार थे। मृतकों की पहचान तृषा के अलावा, सार्थक अग्रवाल, नमन गुप्ता और वंशिका खंडेलवाल के रूप में हुई है।