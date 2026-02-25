मनाली में दोस्तों संग छुट्टी मनाने गया था चंपई सोरेन का पोता, होटल में मृत मिला
क्या है खबर?
हिमाचल प्रदेश के मनाली में दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का 20 वर्षीय पोता संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया है। मृतक वीर सोरेन चंपई के बेटे बाबू लाल सोरेन के बेटे थे। वह मनाली में एक होमस्टे में मृत पाए गए हैं। घटना की सूचना पर चंपई सोरेन बुधवार को अपने परिवार के साथ मनाली पहुंचे। हालांकि, उन्होंने अपने पोते का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है।
घटना
कैसे हुई मौत?
वीर सोरेन 22 फरवरी को अपने दोस्तों के साथ मनाली पहुंचे थे। वे सिम्सा इलाके में एक होमस्टे में ठहरे थे। उनके मित्र उत्तर प्रदेश निवासी अग्नेय वर्मा ने पुलिस को बताया कि मंगलवार को उनका समूह सेथन और हमता दर्रे घूमने गया था और दोपहर बाद होमस्टे पर लौट आया। इसके बाद वीर कमरे में सो गया। बाद में उसके दोस्तों ने उसे जगाया तो उसने सिरदर्द की शिकायत की और बाद में फर्श पर गिर पड़ा।
जांच
पोस्टमॉर्टम कराने से इनकार
सभी लोग उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था। डॉक्टरों ने उसे तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) दिया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, बुधवार को चंपई अपने अन्य बेटों के साथ मनाली पहुंचे हैं। हालांकि, बाबू सोरेन साथ नहीं है। उन्होंने अपने पोते का पोस्टमॉर्टम कराने से मना कर दिया है। प्रथम दृष्टया, वीर की मृत्यु ऊंचाई पर होने वाली बीमारी से बताई जा रही है।