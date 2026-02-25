हिमाचल प्रदेश के मनाली में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का पोता वीर सोरेन होटल में मृत पाया गया

मनाली में दोस्तों संग छुट्टी मनाने गया था चंपई सोरेन का पोता, होटल में मृत मिला

लेखन गजेंद्र 03:13 pm Feb 25, 202603:13 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश के मनाली में दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का 20 वर्षीय पोता संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया है। मृतक वीर सोरेन चंपई के बेटे बाबू लाल सोरेन के बेटे थे। वह मनाली में एक होमस्टे में मृत पाए गए हैं। घटना की सूचना पर चंपई सोरेन बुधवार को अपने परिवार के साथ मनाली पहुंचे। हालांकि, उन्होंने अपने पोते का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है।