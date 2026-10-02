जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत ने पहली बार चेनाब और अंजी पुल पर 100 की रफ्तार हासिल की
क्या है खबर?
जम्मू से श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने इतिहास में पहली बार नया मुकाम हासिल की है। ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे मेहराबदार पुल, चिनाब ब्रिज को पार करते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को घटना का वीडियो एक्स पर साझा किया है। उन्होंने लिखा, 'भारत के इंजीनियरिंग के गौरव पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार!'
सफलता
ट्रेन ने अंजी पुल को भी पार किया
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, ट्रेन ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंजी पुल को भी पार किया है। रेलवे ने गति का परीक्षण 2 अक्टूबर को किया है।
परीक्षण के समय 111 किलोमीटर लंबे श्री माता वैष्णो देवी कटरा-बनिहाल खंड पर अधिकतम अनुमत गति 75 किमी प्रति घंटा से बढ़ाकर 100 किमी प्रति घंटा कर दी गई थी।
रफ्तार बढ़ने से कटरा-बनिहाल खंड पर रेल संचालन सुगम होने और यात्रा समय कम होने की उम्मीद है।
पुल
अंजी और चिनाब ब्रिज के बारे में जानिए
चिनाब पुल नदी तल से 359 मीटर ऊपर है और फ्रांस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। यह चिनाब नदी पर 1,315 मीटर तक फैला विशाल स्टील मेहराबदार पुल है।
यह 260 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा को सह सकता है। इसकी अनुमानित जीवन अवधि 120 वर्ष है।
अंजी पुल भारत का पहला केबल-स्टे रेलवे पुल है, जो उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) मार्ग पर एक और महत्वपूर्ण संरचना है।
यह कटरा-बनिहाल खंड को जोड़ता है।
जानकारी
कश्मीर में चल रही है 2 जोड़ी ट्रेन
कश्मीर में 266 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर वंदे भारत एक्सप्रेस की 2 जोड़ी ट्रेन चल रही हैं। यह सेवा 8 कोचों के साथ शुरू हुई थी। हालांकि, यात्रियों की भारी मांग के कारण, इस साल 16 अतिरिक्त कोच जोड़े गए, जिससे 20 कोच हो गए।
ट्विटर पोस्ट
रेल मंत्री ने साझा किया वीडियो
100 km/h over India’s engineering pride! 🇮🇳 pic.twitter.com/4GlR5QJTva— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) October 2, 2026