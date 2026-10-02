जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत ने पहली बार चेनाब और अंजी पुल पर 100 की रफ्तार हासिल की

चिनाब पुल नदी तल से 359 मीटर ऊपर है और फ्रांस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। यह चिनाब नदी पर 1,315 मीटर तक फैला विशाल स्टील मेहराबदार पुल है।

यह 260 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा को सह सकता है। इसकी अनुमानित जीवन अवधि 120 वर्ष है।

अंजी पुल भारत का पहला केबल-स्टे रेलवे पुल है, जो उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) मार्ग पर एक और महत्वपूर्ण संरचना है।

यह कटरा-बनिहाल खंड को जोड़ता है।