जम्मू-कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर

लेखन गजेंद्र 05:05 pm Sep 04, 202605:05 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के बडमाग जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया। अभियान में भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) शामिल थी। भारतीय सेना के चिनार कोर ने एक्स पर घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर बुडगाम के अशदर गली क्षेत्र में 'ऑपरेशन अशदर' नामक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया था। अभी आतंकवादी की पहचान नहीं हुई है।