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पुलवामा हमले का साजिशकर्ता हमजा बुरहान PoK में मारा गया, हमलावरों की पहचान नहीं
पुलवामा हमले का साजिशकर्ता हमजा बुरहान PoK में मारा गया

पुलवामा हमले का साजिशकर्ता हमजा बुरहान PoK में मारा गया, हमलावरों की पहचान नहीं

लेखन गजेंद्र
May 21, 2026
03:18 pm
क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 2019 के घातक आतंकी हमले की साजिश रचने वाला मुख्य आतंकवादी अरजुमंद गुलजार उर्फ ​​हमजा बुरहान मारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसे अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के मुजफ्फरबाद में गोलियों से भून दिया। हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। हमजा बुरहान के शव को कब्जे में ले लिया गया है और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है।

हमला

पुलवामा हमले में शहीद हुए थे 40 जवान

14 फरवरी, 2019 को पुलवामा में जम्मू और श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। आतंकियों ने विस्फोटक से भरी कार को जवानों के काफिले से टकरा दी थी, जिससे भीषण हमले में जवानों और वाहन के चीथड़े उड़ गए थे। घटना की जांच करने वाली एजेंसियों ने हमले की साजिश के तार पाकिस्तान से जोड़े थे। वह भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था।

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