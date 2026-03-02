जम्मू-कश्मीर में अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे

श्रीनगर में खामेनेई की हत्या के विरोध में प्रर्दशन, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के विरोध में जोरदार विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच, सोमवार को शालटैंग क्षेत्र में बेमिना डिग्री कॉलेज के पास शिया समुदाय के लोगों ने शोक के बीच विरोध मार्च निकालने की कोशिश की। तभी उनकी पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठियां चलानी पड़ी। इससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई।