जम्मू-कश्मीर के बारामूला में भीषण भूस्खलन (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के व्यस्त राजमार्ग पर भीषण भूस्खलन, बाल-बाल बचे वाहन

लेखन गजेंद्र 04:40 pm Jan 02, 202604:40 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में शुक्रवार को सड़क चौड़ीकरण काम के दौरान भीषण भूस्खलन हुआ, जिससे श्रीनगर-बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग अवरूद्ध हो गय। घटना के दौरान मौके पर मौजूद वाहन बाल-बाल बच गए। कुछ लोगों को अपने वाहन छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पहाड़ से चट्टानें लुढ़कती हुई दिखाई दे रही है और यातायात बाधित दिखाई दे रहा है। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।