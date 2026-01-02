जम्मू-कश्मीर के व्यस्त राजमार्ग पर भीषण भूस्खलन, बाल-बाल बचे वाहन
जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में शुक्रवार को सड़क चौड़ीकरण काम के दौरान भीषण भूस्खलन हुआ, जिससे श्रीनगर-बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग अवरूद्ध हो गय। घटना के दौरान मौके पर मौजूद वाहन बाल-बाल बच गए। कुछ लोगों को अपने वाहन छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पहाड़ से चट्टानें लुढ़कती हुई दिखाई दे रही है और यातायात बाधित दिखाई दे रहा है। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।
मलबा हटाने का काम शुरू होने में बाधा
बताया जा रहा है कि डांखा मोड़ ईको पार्क के पास सड़क चौड़ीकरण के काम के कारण मिट्टी ढीली हो गई है, जिससे भूस्खलन हुआ है। ढलान के कारण अभी मलबा हटाने का काम शुरू नहीं है, क्योंकि बचाव टीमों के लिए गंभीर खतरा है। अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ से लगातार चट्टानें गिर रही हैं और एहतियात के तौर पर राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। अवरोध के कारण बारामूला-उरी सड़क का एक हिस्सा ठप हो गया है।
बारामुला के डांखा मोड़ ईको पार्क के पास भूस्खलन (लैंडस्लाइड) की घटना सामने आई है।
भूस्खलन के कारण बारामुला मार्ग को एहतियातन बंद कर दिया गया है, जिससे सड़क के दोनों ओर कई वाहन फंस गए हैं
और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है#Landslide #Baramulla pic.twitter.com/FnFMehPb7s