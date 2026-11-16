जम्मू-कश्मीर में लश्कर कमांडर लतीफ भट और कुलगाम हमले में शामिल आतंकवादी ढेर

जम्मू-कश्मीर में लश्कर कमांडर लतीफ भट और CRPF चेकपोस्ट हमले में शामिल आतंकवादी ढेर

लेखन गजेंद्र 02:40 pm Nov 16, 202602:40 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सोमवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का कमांडर और एक अन्य आतंकी शामिल है। यह घटनाक्रम पिछले हफ्ते केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) चेकपोस्ट पर हमले के बाद सामने आया है, जिसमें आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी। हमले के बाद इलाके में घेराबंदी की गई थी। मारे गए आतंकवादी की पहचान LeT कमांडर लतीफ भट और चेकपोस्ट हमले में शामिल आतंकवादी के रूप में हुई है।