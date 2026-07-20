जम्मू-कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश से भूस्खलन की चपेट में आए घर (फाइल तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर: पुंछ में भारी बारिश से भूस्खलन की चपेट में आए घर; 7 मौत, 9 लापता

लेखन गजेंद्र 06:32 pm Jul 20, 202606:32 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश ने हालात मुश्किल बना दिए हैं। अब खबर आ रही है कि पुंछ जिले में भूस्खलन हुआ है, जिसकी चपेट में आकर 7 लोगों की जान गई है। अभी 9 लापता हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन की घटना लोरान गांव के पीर पंजाल पहाड़ी इलाके में घटी है। यहां कई घर मलबे में दब गए हैं। मृतकों में 4 महिलाएं हैं। घटना की सूचना पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है।