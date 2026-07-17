जम्मू-कश्मीर के डोडा में इंटरनेट निलंबित किया गया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर: डोडा में राइफल छीनने की कोशिश में एक व्यक्ति की मौत, जिले में इंटरनेट निलंबित

लेखन गजेंद्र 01:12 pm Jul 17, 202601:12 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार रात को हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) के 3 जवान घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई, जब एक व्यक्ति ने सुरक्षाकर्मियों से उनकी सर्विस राइफल छीनने की कोशिश की थी। घटना के बाद एक धार्मिक उपदेशक हिरासत में है। सुरक्षा बनाए रखने और हालात को देखते हुए डोडा शहर, भदेरवाह, भलेसा और थात्री सहित पूरे डोडा जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं।