जम्मू-कश्मीर के कठुआ से 24 वर्षीय ट्रक चालक गिरफ्तार (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 24 वर्षीय ट्रक चालक गिरफ्तार, ISI को भेज रहा था संवेदनशील फुटेज

लेखन गजेंद्र 05:56 pm Sep 18, 202605:56 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के कठुआ से एक 24 वर्षीय ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर पाकिस्तान स्थित अंतर-सेवा खुफिया एजेंसी (ISI) से संपर्क करने का आरोप है। आरोपी की पहचान अमन के रूप में हुई है। आरोप है कि वह सैन्य ठिकानों की रेकी कर ISI के एजेंटों को संवेदनशील फुटेज और जानकारी मुहैया करा रहा था। उस पर जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के लिए ISI से निर्देश प्राप्त करने का आरोप है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।