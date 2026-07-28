जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की बस फिसलकर खाई में गिरी

जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की बस फिसलकर खाई में गिरी, 40 यात्री थे सवार

लेखन गजेंद्र 12:37 pm Jul 28, 202612:37 pm

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में मंगलवार को अमरनाथ तीर्थ यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। बस में 40 यात्री सवार थे। हादसा श्रीनगर-बालटाल मार्ग पर स्थित गुंड गांव में हुआ है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन 39 यात्री बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। घटना की सूचना पर जम्मू-कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना और स्थानीय स्वयंसेवक मौके पर पहुंच गए और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।