जम्मू-कश्मीर के 22 स्थानों पर छापेमारी

जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग और साइबर धोखाधड़ी को लेकर 22 जगह छापेमारी

लेखन गजेंद्र 10:29 am Jan 07, 202610:29 am

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) ने हाल के वर्षों में सबसे बड़ी छापेमारी की है। उसने बुधवार को कश्मीर घाटी में कुल 22 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिनमें श्रीनगर जिले के 15 से अधिक स्थान शामिल हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, यह छापेमारी साइबर धोखाधड़ी और आतंकी फंडिंग के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे फर्जी बैंक खातों की जांच के सिलसिले में की गई है। CIK ने डिजिटल उपकरण और अन्य संबंधित दस्तावेज जब्त किए।