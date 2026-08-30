अब सभी भारतीय संस्थाओं के लिए IST बना एकमात्र कानूनी समय संदर्भ

भारतीय संस्थाओं के लिए IST बना एकमात्र कानूनी समय संदर्भ, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

लेखन भारत शर्मा 06:52 pm Aug 30, 202606:52 pm

क्या है खबर?

भारत सरकार ने देश के पूरे डिजिटल और प्रशासनिक ढांचे को एक समान समय चक्र में बांधने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर लीगल मेट्रोलॉजी (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इस नए कानून के तहत अब पूरे देश में कानूनी, प्रशासनिक, व्यावसायिक और अन्य सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए केवल भारतीय मानक समय (IST) ही एकमात्र स्वीकृत संदर्भ होगा। आइए पूरी खबर जानते हैं।