बेंगलुरु में ISRO मुख्यालय को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी

बेंगलुरु में ISRO मुख्यालय को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी

लेखन गजेंद्र 05:50 pm Jul 06, 202605:50 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित अत्यंत संवेदनशील भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के मुख्यालय अंतरिक्ष भवन को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने बताया कि धमकी ISRO के आधिकारिक ईमेल पर रविवार रात 9 बजे भेजी गई है, जिसे सुबह 10:45 बजे ISRO के कर्मचारियों ने देखा। धमकी की जानकारी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा बलों को सूचना दी गई, जिसके बाद पूरे परिसर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया।