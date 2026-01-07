प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की (फाइल तस्वीर)

इजराल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलाया नरेंद्र मोदी को फोन, गाजा शांति योजना पर बात

लेखन गजेंद्र 04:46 pm Jan 07, 202604:46 pm

क्या है खबर?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने नव वर्ष की शुभकामना दी और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। फोन पर बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने मोदी के साथ गाजा शांति योजना के कार्यान्वयन पर भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर बातचीत की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने आतंकवाद से ज़्यादा मज़बूती से लड़ने के साझा संकल्प को दोहराया है।