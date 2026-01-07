इजराल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलाया नरेंद्र मोदी को फोन, गाजा शांति योजना पर बात
क्या है खबर?
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने नव वर्ष की शुभकामना दी और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। फोन पर बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने मोदी के साथ गाजा शांति योजना के कार्यान्वयन पर भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर बातचीत की जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने आतंकवाद से ज़्यादा मज़बूती से लड़ने के साझा संकल्प को दोहराया है।
बयान
PMO ने साझा की जानकारी
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने बयान जारी कर बताया कि दोनों नेताओं ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, गहरे आपसी विश्वास और दूरदर्शी दृष्टिकोण के मार्गदर्शन में, आगामी वर्षों में भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के साझा प्राथमिकताओं की पहचान की है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
बातचीत
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'अपने दोस्त, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करके खुशी हुई और उन्हें और इज़रायल के लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दीं। हमने आने वाले साल में भारत-इज़राइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। हमने क्षेत्रीय स्थिति पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया और आतंकवाद से ज्यादा मजबूती से लड़ने के अपने साझा संकल्प को दोहराया।'