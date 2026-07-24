दिल्ली पुलिस AI आधारित चेहरा पहचान प्रणाली से कर रही प्रदर्शनकारियों के रिकॉर्ड की जांच

क्या दिल्ली पुलिस AI आधारित चेहरा पहचान प्रणाली से कर रही प्रदर्शनकारियों के रिकॉर्ड की जांच?

लेखन भारत शर्मा 05:23 pm Jul 24, 202605:23 pm

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा और निगरानी के लिए इस्तेमाल की जा रही नई तकनीक ने निजता पर नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित चेहरा पहचान प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। आइए इस संबंध में पूरी खबर जानते हैं।