क्या भारत में विरोध प्रदर्शन करना कानूनी अधिकार है? जानिए क्या कहता है संविधान

देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के पास कुछ विशेष कानूनी शक्तियां होती हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत मजिस्ट्रेट किसी भी संवेदनशील इलाके में 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने, रैलियों या मार्च निकालने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

आदेश का उल्लंघन करना BNS की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध है। इसी तरह किसी भी विरोध प्रदर्शन की स्थानीय प्रशासन या पुलिस से लिखित अनुमति लेना भी अनिवार्य है।