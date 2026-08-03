सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर के विरोध प्रदर्शन के लिए उचित जगह होने या न होने के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है

जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए सही जगह नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र से जवाब

लेखन भारत शर्मा 03:09 pm Aug 03, 202603:09 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 अगस्त) को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिल्ली के जंतर-मंतर के विकल्प के रूप में किसी अन्य सुरक्षित स्थान को विरोध प्रदर्शन के लिए तलाशने पर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए मामले पर विचार करने की सहमति जताई है। कोर्ट ने यह जवाब सतीश चंद कौशिक द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मांगा है।