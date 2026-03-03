दुबई और अबू धाबी से सीमित उड़ानें शुरू; दिल्ली उतरा विमान, भारतीय एयरलाइंस का जानिए हाल

मध्य पूर्व में भीषण संघर्ष को देखते हुए बड़े पैमाने पर उड़ानें प्रभावित है। इस बीच, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हवाई यात्रा धीरे-धीरे सामान्य दिख रही है। दुबई और अबू धाबी से सीमित उड़ान संचालन शुरू हो गया। यहां फंसे यात्रियों को लेकर अबू धाबी से एक विमान सोमवार रात नई दिल्ली में उतरा है। पूरे क्षेत्र में व्यापक हवाई क्षेत्र बंद होने और उड़ानें रद्द होने से वहां से निकलने वाले लोगों के विकल्प कम हो गए हैं।

यात्रा एतिहाद एयरलाइंस ने शुरू की सेवा, एमिरेट्स भी जल्द उड़ान भरेगा फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार24 के अनुसार, एतिहाद एयरलाइंस का विमान EY-216 दोपहर 3:42 बजे अबू धाबी से उड़ा और रात 8:31 बजे नई दिल्ली उतरा है। बताया जा रहा है कि मंगलवार से चुनिंदा सेवाएं फिर शुरू हो जाएंगी, जिससे खाड़ी क्षेत्र में फंसे हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। दुबई सरकार ने बताया कि फ्लाईदुबई सीमित उड़ानों का संचालन शुरू करेगी। एमिरेट्स एयरलाइन ने भी पहले बुकिंग करा चुके यात्रियों के लिए चुनिंदा सेवा शुरू करने की बात कही है।

हालात मध्य पूर्व के लिए 357 उड़ानें रद्द नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि मध्य पूर्व में तनाव भरे हालात को देखते हुए मंगलवार को संचालित होने वाली 357 उड़ानें रद्द कर दी गईं हैं। दुबई जाने वाली अमीरात की 4 उड़ानों में 3 को सोमवार तड़के उड़ान भरने के तुरंत बाद लौटा दिया गया। मुंबई से दुबई EK-501 उड़ान ने दो वापस मुड़ने के बाद 3 मार्च को दुबई में लैंडिंग की। एमिरेट्स की 3 अन्य उड़ानें अपनी यात्रा पूरी करने की जगह वापस भारत आ गईं।

