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ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत को धन्यवाद दिया 
ईरान में अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए भारत के राजनीतिक दल के लोग

ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत को धन्यवाद दिया 

लेखन गजेंद्र
Jul 06, 2026
03:06 pm
क्या है खबर?

ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए भारत सरकार, उसके प्रतिनिधिमंडल, राजनीतिक हस्तियों और नागरिकों के प्रति आभार जताया है। ईरानी दूतावास ने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए इसे ईरान के लोगों के प्रति आपसी सम्मान और सच्ची एकजुटता का एक सशक्त उदाहरण बताया। दूतावास ने लिखा कि ईरान के लोग दोस्ती, सहानुभूति और दिल से दिए गए सम्मान के इस भाव को कभी नहीं भूलेंगे।

आभार

ईरान ने क्या कहा?

ईरानी दूतावास ने एक्स पर लिखा, 'भारत में ईरान का दूतावास, भारत की मित्र सरकार और जनता का ईरान के शहीद नेता, अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने वाले आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता है। इन गंभीर समारोहों में राजनीतिक नेताओं, सांसदों, जाने-माने विद्वानों, बुद्धिजीवियों और भारत के विभिन्न धर्मों और धार्मिक समुदायों के नेताओं की सम्मानित उपस्थिति हमारे दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को दर्शाती है।'

धन्यवाद

ईरान सम्मान के भाव को कभी नहीं भूलेगा

दूतावास ने आगे लिखा, 'ईरान के लोग दोस्ती, सहानुभूति और दिल से दिए गए सम्मान के इस भाव को कभी नहीं भूलेंगे। वे इसे ईरान और भारतके बीच स्थायी संबंधों का एक अनमोल प्रमाण और हमारे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को और मजबूत करने के लिए एक मूल्यवान आधार मानते हैं।' बता दें कि ईरान में 4 जुलाई से 9 जुलाई तक खामेनेई का अंतिम संस्कार समारोह मनाया जा रहा है।

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समारोह

भारत से कौन-कौन हुआ शामिल?

अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर विदेश मामलों की राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन को भेजा गया था। इस प्रतिनिधिमंडल शोक समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस के विदेश विभाग के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी अंतिम संस्कार समारोह में शामिल हुईं थीं।

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ट्विटर पोस्ट

ईरान का संदेश

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