ईरान में अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए भारत के राजनीतिक दल के लोग

ईरान ने खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत को धन्यवाद दिया

लेखन गजेंद्र 03:06 pm Jul 06, 202603:06 pm

क्या है खबर?

ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए भारत सरकार, उसके प्रतिनिधिमंडल, राजनीतिक हस्तियों और नागरिकों के प्रति आभार जताया है। ईरानी दूतावास ने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए इसे ईरान के लोगों के प्रति आपसी सम्मान और सच्ची एकजुटता का एक सशक्त उदाहरण बताया। दूतावास ने लिखा कि ईरान के लोग दोस्ती, सहानुभूति और दिल से दिए गए सम्मान के इस भाव को कभी नहीं भूलेंगे।