ईरानी मंत्री अब्बास अराघची ने जयशंकर से चौथी बार बातचीत की, BRICS देशों का सहयोग मांगा

लेखन गजेंद्र 02:24 pm Mar 13, 202602:24 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची ने शुक्रवार को एक बार फिर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। ईरान पर 28 फरवरी को हमले शुरू होने के बाद से यह दोनों नेताओं के बीच चौथी बातचीत है। इस दौरान अराघची ने जयशंकर को हालिया हमलों की जानकारी दी है। अराघची ने इस बात पर भी जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों को सैन्य आक्रामकता की निंदा करनी चाहिए।