होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित निकल सकेंगे भारतीय जहाज, ईरानी राजदूत ने पुष्टि की

लेखन गजेंद्र 07:36 pm Mar 13, 202607:36 pm

क्या है खबर?

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य बंद कर दिया है, जिससे दुनियाभर में वैश्विक तेल-गैस संकट पैदा हुआ है। बताया जा रहा था कि ईरान ने सभी देशों के लिए यह संकरा समुद्री मार्ग बंद किया है, लेकिन शुक्रवार को दिल्ली में ईरानी राजदूत मोहम्मद फथाली ने पुष्टि की कि भारत को सुरक्षित मार्ग दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय कुद्दस दिवस के मौके पर कार्यक्रम से निकलते समय फथाली ने पत्रकारों से यह बात कही।