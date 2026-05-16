'सागर' में भारत का बढ़ता प्रभाव, 16 देशों के साथ INS सुनयना कोलंबो पहुंचा

अभ्यास से पहले दल करेगा सांस्कृतिक मेल-मिलाप

कोलंबो में अपने ठहराव के दौरान, यह बहुराष्ट्रीय दल कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। वे स्थानीय नौसेना कर्मियों से मुलाकात करेंगे, छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे। यह दौरा 18 मई को संपन्न होगा, जब भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाएं एक संयुक्त अभ्यास करेंगी। यह कदम क्षेत्रीय शांति और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल है।