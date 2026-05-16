'सागर' में भारत का बढ़ता प्रभाव, 16 देशों के साथ INS सुनयना कोलंबो पहुंचा
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भारतीय नौसेना का पोत INS सुनयना 16 देशों के एक दल के साथ कोलंबो बंदरगाह पहुंच गया है। इस दल में श्रीलंका के सदस्य भी शामिल हैं। यह दौरा IOS सागर पहल का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच आपसी संबंध और बेहतर तालमेल बनाना है। इस पोत की यात्रा पिछले महीने मुंबई से शुरू हुई थी।
अभ्यास से पहले दल करेगा सांस्कृतिक मेल-मिलाप
कोलंबो में अपने ठहराव के दौरान, यह बहुराष्ट्रीय दल कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेगा। वे स्थानीय नौसेना कर्मियों से मुलाकात करेंगे, छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे। यह दौरा 18 मई को संपन्न होगा, जब भारतीय और श्रीलंकाई नौसेनाएं एक संयुक्त अभ्यास करेंगी। यह कदम क्षेत्रीय शांति और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल है।