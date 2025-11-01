इंडिगो की जेद्दा-हैदराबाद उड़ान को मानव बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई में हुई आपात लैंडिंग

इंडिगो की जेद्दा-हैदराबाद उड़ान को मानव बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई में हुई आपात लैंडिंग
क्या है खबर?
इंडिगो की जेद्दा से हैदराबाद जाने वाली एक उड़ान को मानव बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद उसकी मुंबई हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग कराई गई। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (RGIA) को शनिवार सुबह 05:30 बजे मिले धमकी भरे ईमेल में अधिकारियों को विमान को हैदराबाद में उतरने से रोकने की चेतावनी दी गई और विमान में सवार लिट्टे-ISI के गुर्गों द्वारा एक योजनाबद्ध विस्फोट का उल्लेख किया गया।
कदम
धमकी के बाद हवाई अड्डा प्रशासन ने उठाया यह कदम
धमकी के बाद हवाई अड्डा अधिकारियों ने सभी हितधारकों को सतर्क कर दिया और उड़ान को मुंबई की ओर डायरवर्ट कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों के हवाले से PTI ने बताया, "विमान की मुंबई में सुरक्षित रूप से लैंडिंग कराई गई और उसकी गहन सुरक्षा जांच की गई, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया।" RGIA की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले की आगे की जांच के लिए एक मामला दर्ज कर लिया है।
बयान
इंडिगो ने जारी किया आधिकारिक बयान
इंडिगो के एक प्रवक्ता ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने 1 नवंबर को जेद्दा से हैदराबाद जाने वाली उड़ान संख्या 6E68 को मानव बम की सूचना के बाद मुंबई डायवर्ट कर दिया था। एयरलाइन ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित किया और विमान को आगे के संचालन के लिए मंजूरी देने से पहले सुरक्षा जांच में सहयोग किया। इस दौरान यात्रियों को जलपान उपलब्ध कराकर और नियमित अपडेट साझा कर असुविधा को कम किया।