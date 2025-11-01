इंडिगो की जेद्दा-हैदराबाद उड़ान को मानव बम से उड़ाने की धमकी मिली

इंडिगो की जेद्दा-हैदराबाद उड़ान को मानव बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई में हुई आपात लैंडिंग

लेखन भारत शर्मा 07:14 pm Nov 01, 202507:14 pm

क्या है खबर?

इंडिगो की जेद्दा से हैदराबाद जाने वाली एक उड़ान को मानव बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद उसकी मुंबई हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग कराई गई। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (RGIA) को शनिवार सुबह 05:30 बजे मिले धमकी भरे ईमेल में अधिकारियों को विमान को हैदराबाद में उतरने से रोकने की चेतावनी दी गई और विमान में सवार लिट्टे-ISI के गुर्गों द्वारा एक योजनाबद्ध विस्फोट का उल्लेख किया गया।