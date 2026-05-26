दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत की पहली ड्राइवरलेस एयर ट्रेन, मिनटों में पहुंचेंगे टर्मिनल
दिल्ली का IGI एयरपोर्ट जल्द ही भारत की पहली बिना ड्राइवर वाली एयर ट्रेन शुरू करने जा रहा है, जिसका नाम ऑटोमेटेड पीपल मूवर (APM) होगा। यह इलेक्ट्रिक ट्रेन 7.7 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी, जो टर्मिनल वन, टर्मिनल टू/थ्री, एयरोसिटी और कार्गो सिटी को आपस में जोड़ेगी। इससे एयरपोर्ट के अंदर आना-जाना काफी तेज और आसान हो जाएगा, साथ ही भीड़ भी कम होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 3,500 करोड़ रुपये है और यह पुरानी शटल बसों की जगह लेगी।
ऑटोमेटेड पीपल मूवर की क्षमता 50,000 यात्री
इसका निर्माण कार्य साल 2027 के आखिर से 2029 के बीच पूरा होने की उम्मीद है। APM ऊंचे और जमीनी, दोनों तरह के ट्रैक का इस्तेमाल करेगा ताकि अलग-अलग इलाकों के बीच आवाजाही सुगम हो सके। शुरुआत में इसे रोजाना 50,000 यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, और बाद में इसकी क्षमता को रोज़ाना 80,000 से 90,000 यात्रियों तक बढ़ाने का लक्ष्य है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत उठा रहा है, जिसका मुख्य मकसद डीजल से चलने वाली शटल बसों पर निर्भरता कम करना और वायु प्रदूषण को घटाना है।
ट्रांजिट यात्रियों के लिए यह सेवा निशुल्क होने की संभावना है, जबकि गैर-यात्रियों और आगंतुकों को इसके लिए एक मामूली शुल्क चुकाना पड़ सकता है। यह सिस्टम दुबई और हीथ्रो जैसे बड़े एयरपोर्टों के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जो एक बड़ा सुधार साबित होगा।