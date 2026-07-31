बुलेट ट्रेन का 61 प्रतिशत काम पूरा, कब दौड़ेगी सुपरफास्ट सवारी?
मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन अब 61 प्रतिशत से ज्यादा तैयार हो चुकी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1.08 लाख करोड़ रुपये के बजट में से करीब 91,000 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। हालांकि, इसकी लागत बढ़कर अब करीब 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।
मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि इस अतिरिक्त लागत को भारतीय रेलवे खुद संभालेगा, और जापान की JICA से कोई और पैसा नहीं मांगा जाएगा।
सुरत-वापी सेक्शन अगस्त 2027 तक तैयार
इस प्रोजेक्ट में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 209 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जा चुका है और बड़ी संख्या में पिलर्स का निर्माण भी हो चुका है। इसके अलावा, 21 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग का एक बड़ा हिस्सा भी बनकर तैयार है।
सुरत-वापी सेक्शन अब लगभग तैयार है और इसे अगस्त 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है। वहीं, पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम दिसंबर 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जब यह बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, तो मुंबई से अहमदाबाद का सफर बहुत ही कम समय में तय हो जाएगा।