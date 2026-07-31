बुलेट ट्रेन का 61 प्रतिशत काम पूरा, कब दौड़ेगी सुपरफास्ट सवारी?

इस प्रोजेक्ट में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 209 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जा चुका है और बड़ी संख्या में पिलर्स का निर्माण भी हो चुका है। इसके अलावा, 21 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग का एक बड़ा हिस्सा भी बनकर तैयार है।

सुरत-वापी सेक्शन अब लगभग तैयार है और इसे अगस्त 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है। वहीं, पूरे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम दिसंबर 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जब यह बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, तो मुंबई से अहमदाबाद का सफर बहुत ही कम समय में तय हो जाएगा।