भारत की 5 लाख करोड़ रुपये की स्वच्छ ऊर्जा दांव पर, जलवायु संकट से 2035 का लक्ष्य डगमगाया

सोलर फार्म्स पर खतरा

सोलर फार्म्स पर खास तौर पर ज्यादा खतरा है। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में ओले गिरने से इनके पैनल्स को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे बिजली उत्पादन घट जाएगा। सूखे इलाकों में धूल की वजह से समस्या और गंभीर हो जाती है, क्योंकि इससे सोलर पैनल्स की कार्यक्षमता कम होती है और रखरखाव का खर्च भी बढ़ जाता है।

डेवलपर्स भी अब इस बात को समझने लगे हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए तैयार रहना ही उनके प्रोजेक्ट्स को लगातार फंड मिलते रहने और समय पर पूरा करने के लिए बेहद अहम है।