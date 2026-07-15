अब समुद्री जहाज के ध्वज की परवाह किए बिना हर भारतीय पर नजर रखी जाएगी

अब समुद्री जहाज के ध्वज की परवाह किए बिना हर भारतीय पर नजर रखी जाएगी

लेखन गजेंद्र 02:25 pm Jul 15, 202602:25 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाए जाने के बीच बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल ने मंगलवार को 'नाविक-प्रथम' अभियान शुरू किया है, जिसमें अधिकारियों को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित जहाजों पर नजर रखनी है। अधिकारियों को साफ निर्देश है कि जहाज पर भले ही किसी देश का झंडा लगा हो, लेकिन उसमें सवार प्रत्येक भारतीय का हिसाब रखना होगा।