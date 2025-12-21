भारतीय रेलवे ने दिया लोगों को झटका, साधारण और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में की बढ़ोतरी

भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ा झटका देते हुए सामान्य और एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। यह बढ़ोतरी 26 दिसंबर से लागू हो जाएगी। हालांकि, इसका असर केवल लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा, जबकि कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इसका कारण है कि रेलवे ने 215 किलोमीटर तक की दूरी की साधारण श्रेणी की यात्रा पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।

बढ़ाेतरी रेलवे ने कितना बढ़ाया है किराया? रेलवे ने 215 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर किराए में साधारण श्रेणी में प्रति किलोमीटर एक पैसा बढ़ाया है। इसी तरह मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए स्लीपर और AC दोनों श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की है। इसका असर यह होगा कि अगर कोई यात्री 500 किलोमीटर की सामान्य या स्लीपर यात्रा करता है, तो उसे किराए में पहले के मुकाबले करीब 10 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।

उदाहरण दिल्ली-अहमदाबाद के बीच कितना अधिक होगा किराया रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट (MST) पर लागू नहीं होगी। ऐसे में अब किराए में बढ़ोतरी को ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली से अहमदाबाद की दूरी करीब 900 किलोमीटर है। इस तरह नए किराये के लिहाज अब यात्रियों को जन साधारण एक्सप्रेस में सफर के लिए 10 रुपये अधिक, जबकि संपूर्ण क्रांति, वंदे भारत और राजधानी जैसी ट्रेनों में 20 रुपये अधिक चुकाने होंगे।

कारण रेलवे ने क्यों बढ़ाया किराया? रेलवे के मुताबिक, बीते 10 वर्षों में नेटवर्क और ट्रेनों की संख्या में बड़ा विस्तार हुआ है। सुरक्षा और बेहतर संचालन के लिए रेलकर्मियों की संख्‍या बढ़ाई गई है, जिससे वेतन और भत्ते का खर्च बढ़ा है। वर्तमान में रेलवे का मैनपावर खर्च 1.15 लाख करोड़ और पेंशन खर्च सालाना 60,000 करोड़ है। रेलवे का कुल ऑपरेशन खर्च (2024-25) 2.63 लाख करोड़ रुपये रहा है। रेलवे ने बढ़ते खर्चों को संतुलित करने के लिए किराए में सीमित बढ़ोतरी की है।

