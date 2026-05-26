रेलवे ने कसी सुरक्षा की कमर: AI, ड्रोन और CCTV से होगी पल-पल की निगरानी

अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में AI सुरक्षा पर चर्चा

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इन तकनीकी सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई। AI सिस्टम और ड्रोन के जरिए होने वाली रियल-टाइम निगरानी से किसी भी गड़बड़ी या खतरे का पता पहले से कहीं ज्यादा तेजी से लगाया जा सकेगा। इसके अलावा, इंडियन रेलवे साइबर सुरक्षा को भी मजबूत कर रही है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) के बीच तालमेल को बेहतर बना रही है, ताकि पूरे सिस्टम में सुरक्षा और भी प्रभावी बन सके।