भारतीय जहाजों पर गोलीबारी के बाद केंद्र ने होर्मुज में टैंकरों के लिए जारी की सलाह (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भारतीय जहाजों पर गोलीबारी के बाद होर्मुज में टैंकरों की सुरक्षा बढ़ी, केंद्र की सलाह जारी

लेखन गजेंद्र 03:24 pm Apr 20, 202603:24 pm

क्या है खबर?

तनावग्रस्त होर्मुज जलडमरूमध्य में शनिवार 18 अप्रैल को 2 भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर ईरानी गोलीबारी के बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। इंडिया टुडे के मुताबिक, भारत ने फारस की खाड़ी में अपने जहाजों के लिए एक नई सलाह जारी की है और उनसे लारक द्वीप से दूर रहने को कहा गया है। जहाजों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल भारत द्वारा निर्देशित किए जाने पर ही वहां से गुजरने को कहा गया है।