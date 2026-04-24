तेल की कीमतों से जुड़ा बड़ा दांव! नौसेना ने होर्मुज को बनाया 'सर्वोच्च रणनीतिक प्राथमिकता'
भारतीय नौसेना ने अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब इस जलडमरूमध्य में किसी भी रुकावट से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं।
नौसेना प्रमुख एडमिरल डीके त्रिपाठी की नई समुद्री सुरक्षा रणनीति में इस मार्ग को "प्राथमिक क्षेत्र" घोषित किया गया है। यह दर्शाता है कि समुद्र में भारत के बढ़ते प्रभाव के साथ-साथ इस रास्ते का महत्व कितना बढ़ गया है।
नौसेना की नजर अहम समुद्री रास्तों पर
होर्मुज के अलावा, नौसेना मालक्का और सिंगापुर जैसे दूसरे प्रमुख समुद्री चोकपॉइंट्स पर भी कड़ी नजर रख रही है। ये समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी और पूर्वी एशिया के बीच सबसे छोटे और बेहद महत्वपूर्ण रास्ते हैं।
इसके साथ ही, केप ऑफ गुड होप, बाब अल-मंडेब और मोजाम्बिक चैनल जैसे स्थान भी नौसेना की निगरानी में हैं। नौसेना का कहना है कि अपनी पहुंच बढ़ाने से ये व्यस्त मार्ग बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रहते हैं और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के हितों की रक्षा होती है।