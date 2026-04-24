तेल की कीमतों से जुड़ा बड़ा दांव! नौसेना ने होर्मुज को बनाया 'सर्वोच्च रणनीतिक प्राथमिकता'

नौसेना की नजर अहम समुद्री रास्तों पर

होर्मुज के अलावा, नौसेना मालक्का और सिंगापुर जैसे दूसरे प्रमुख समुद्री चोकपॉइंट्स पर भी कड़ी नजर रख रही है। ये समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी और पूर्वी एशिया के बीच सबसे छोटे और बेहद महत्वपूर्ण रास्ते हैं।

इसके साथ ही, केप ऑफ गुड होप, बाब अल-मंडेब और मोजाम्बिक चैनल जैसे स्थान भी नौसेना की निगरानी में हैं। नौसेना का कहना है कि अपनी पहुंच बढ़ाने से ये व्यस्त मार्ग बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रहते हैं और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के हितों की रक्षा होती है।