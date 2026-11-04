सऊदी के रियाद हवाई अड्डे पर हूती हमले में घायल भारतीय ने ICU में दम तोड़ा (फाइल तस्वीर)

सऊदी के रियाद हवाई अड्डे पर हूती हमले में घायल भारतीय ने ICU में दम तोड़ा

लेखन गजेंद्र 02:41 pm Nov 04, 202602:41 pm

क्या है खबर?

सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 10 अक्टूबर को हुए हूती विद्रोहियों के हमले में घायल एक भारतीय नागरिक ने बुधवार को दम तोड़ दिया। इसकी जानकारी सऊदी में भारतीय दूतावास ने दी। उसने बताया कि घटना के बाद वह परिवार के साथ हर परिस्थिति में खड़ा था। दूतावास का कहना है कि परिवार उनके शव को भारत लाना चाहे या रियाद में ही अंतिम संस्कार कराना चाहे, तो वह इसके लिए हरसंभव मदद कर रहे हैं।